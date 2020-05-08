新冠肺炎︰稱質量不合格　FDA撤60華企N95進口許可

美國食品及藥物管理局（FDA）周四（7日）表示，由於發現進口的N95口罩過濾性能遠低於標準，宣布撤回60多間中國製造商向美國出口N95口罩的許可。美國疾病控制及預防中心（CDC）有官員直批：「有些口罩遠遠低於標準。」

美國疾控中心轄下的國家職業安全衞生研究所（NIOSH）早前進行檢測，發現有中國公司生產的口罩只過濾了24%至35%的顆粒物，遠低於N95口罩命名所要求的過濾95%標準。然而，該口罩的包裝宣稱其過濾級別為五星級，甚至使用了未經授權的FDA標誌。受測試的67種不同類型的進口口罩中，約60%的口罩有至少一個樣本，不符美國標準。

FDA在上月初宣布，允許外國生產商只要符合其他國家標準、或受獨立實驗室審查認可，就可在未經過美國當局檢測的情況下，出口口罩到美國。然而，由於進口口罩質量參差，FDA周四推翻決定，現在只允許從已在美國或歐盟等中國以外的地區，獲得認證的生產商處進口口罩。原本獲許可的中國N95口罩製造商，數量由大約80間大幅減少至14間。

另一方面，華府日前指示FDA批准在緊急情況下使用醫治伊波拉病毒、製藥廠吉利德開發的藥物「瑞德西韋」（Remdesivir），治療新冠肺炎患者。雖然吉利德未決定藥物定價，但組織「臨床及經濟評論研究所」（ICER）則估計10日療程的生產成本為10美元（約78港元），但若證明藥物有效，有可能會抬高到4500美元（約3.5萬港幣）。有消費者組織質疑一旦藥物超過10美元，會違反公平定價準則。