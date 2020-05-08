報道指從事生物間諜活動　華駐比利時使館駁斥

歐洲媒體早前聲稱從比利時的機密情報獲悉，中國間諜過往多年以比利時的生物戰和疫苗專家作為收集情報的對象。中國駐比利時大使館網站當地周四（7日）隨即發聲明，指摘有關報道內容牽強附會，缺乏事實根據，充滿主觀臆測，對此表示強烈不滿。

聲明內容稱，個別媒體刊發文章誣稱中國借經貿和科技合作在比利時從事所謂「生物間諜」活動及「中國間諜威脅論」，目的是吸引眼球和流量，有關揣測毫無可信度，後來都被證明是子虛烏有，也從未得到當事人的證實。中國與比利時的科技合作，包括中比科技園在內的項目，都是公開透明，符合雙方利益。這種以捕風捉影的手法誹謗中國從事間諜活動，做法既不公正，也違背民意。

聲明批評，報道在兩國攜手抗疫的關鍵時期，拋出「生物間諜」這樣荒謬的指責，把雙方正常的科技合作污名化，希望有關記者和媒體拋棄有色眼鏡和意識形態偏見，停止發表不負責任的言論。

有關報道聲稱取得由比利時情報安全局於2010至2016年撰寫的報告，內容提到位於比利時的英國藥廠葛蘭素史克（GSK），以及比利時高科技公司均成為中國間諜的目標。