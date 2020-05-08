內地五一消費回升　商圈客流環比增近7成

國務院聯防聯控機制周五（8日）舉行新聞發布會，商務部副部長王炳南表示，剛過去的五一長假的消費特點是人氣回升，消費回暖，重點零售企業日均銷售額較清明假期增加32.1%。

王炳南指出，根據商務部大數監測，五一期間各地通過舉辦購物節、發放消費券等促銷活動，令商圈客流環比增長68.5%，全國實物商品網絡零售額同比增長36.3%，一些大型電商同比超過40%，「雙品網購節」 實現銷售額超過580億元（人民幣，下同，約646億港元）。王炳南又指，新冠肺炎疫情以來全國累計發放超過190億元（約211億港元）消費券。

各種產品當中，以汽車、家電等耐用消費品銷售明顯回升。在上海、重慶、浙江重點監測企業，汽車銷售額同比分別增長49.6%、28.5%和8.8%，一些電商平台家電銷售額同比增長約1倍。全國餐飲、住宿行業消費復甦指數較清明假期分別提升18%和15%，消費規模已恢復至去年同期約7成，亦較清明假增約20%。

另各地生活必需品市場供應總體充足，價格穩中有落。百家大型農副產品批發市場糧食、食用油批發價格較節前一周分別下降0.2%和0.1%。豬肉批發價格比前一周下降1.3%，比2月中旬高點下降15.6%。30種蔬菜平均批發價格下降2.8%。