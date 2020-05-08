新冠肺炎：研究指新冠病毒或由蝙蝠穿山甲病毒重組

多次有研究指穿山甲可能是新冠病毒從蝙蝠到人類的中間宿主。

學術期刊《自然》周四（7日）在網上刊登一篇研究論文，由華南農業大學及廣州動物園研究人員共同發表，內容指新冠病毒可能是穿山甲與蝙蝠病毒重組的結果。論文稱，假如野生動物貿易得不到有效控制，這種存在於哺乳類動物體內的新型冠狀病毒，將會對公共健康構成威脅。

論文指出，新冠病毒與蝙蝠冠狀病毒RaTG13具有高度序列同源性，雖然蝙蝠可能是各種冠狀病毒的宿主，但新冠病毒是否有其他宿主仍未明確。研究從馬來穿山甲分離出一株冠狀病毒，其多個基因與新冠病毒的氨基酸同源性高達90%至100%。特別是馬來穿山甲病毒S蛋白內的受體結合結構域，與新冠病毒的受體結合結構域幾乎相同，只有一個非關鍵氨基酸差異。

研究表明，分析利用的25售馬來穿山甲當中，有17隻檢測到穿山甲冠狀病毒。被感染的穿山甲出現臨床症狀和組織學改變，抗穿山甲冠狀病毒的循環抗體與新冠病毒的S蛋白發生反應。從穿山甲身上分離出一種與新冠病毒高度相關的冠狀病毒，表明它們有可能是新冠病毒的中間宿主。