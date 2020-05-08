台首查獲陸資金介入選舉　7人助韓國瑜拉票遭起訴

大陸長沙台胞投資企業協會會長林懷、副會長佟建華，中華婦女聯合會理事長何建華等7人，被指在去年台灣的總統選舉中，為國民黨及韓國瑜造勢拉票，在長沙舉辦大型宴會宴請台商、台生，並安排住宿。台北地檢署周五（8日）依違反選罷法對各人提出起訴，請法院宣告褫奪各人公權。據指，這次是台灣檢調首度查獲大陸台辦資助介入台灣選舉案件。

案件源於台北地檢起訴中華婦女聯合會理事長何建華涉嫌賄選期間，查扣其向台辦請款的文件及資料，發現國民黨大陸事務處主任周繼祥曾在宴會中高呼支持韓國瑜當選口號。

起訴書指出，林懷等人在湖南省長沙市台辦經濟處長黃道年、長沙台協會祕書處主任周輝等人協助下，去年12月11日在長沙華天大酒店舉辦尾禡宴，名為「湖南省台胞返鄉動員投票大會」，以每桌1600元（人民幣，下同，約1780港元）宴請近600名台商、台生，呼籲他們在今年1月11日前回台投票給韓國瑜及國民黨。

另林懷等人於去年12月4日開會，針對長沙市10區的台商、台生動員，提供近乎全額的機票補助費1600元（約1780港元），共有240多人接受補助返台投票。調查指，林懷等人在兩次活動中共向長沙市和湖南省台辦請款共149萬元（約166萬港元）。

檢方表示，其餘大陸台商協會當時也有推出返台優惠機票，但因沒有直接涉及投票行為，因此不構成違反選罷法，檢方也不會全面調查大陸所有的台商協會。