加拿大機構揭WeChat監控境外用戶　審查文件圖片

加拿大多倫多大學網絡研究機構公民實驗室（Citizen Lab）周四（7日）發布最新研究報告指，通訊軟件微信（WeChat）正監控非中國內地地區的帳戶，利用相關數據，強化中國的政治審查機制。Citizen Lab主任認為，WeChat未向境外用戶透露有關情況，Google和iPhone可能會下架審查。

研究報告顯示，發現使用非中國電話號碼註冊的帳號，會受到WeChat公司監控，境外用戶發送的文件和圖像給其他用戶時，就會觸發審查機制，但暫未知文字訊息是否也被監控。Citizen Lab指出，雖然境外用戶未似中國用戶受同樣審查，但WeChat會分析圖片和文件是否涉禁忌內容，否則將被列入公司內部黑名單，以便對中國用戶進行審查。

Citizen Lab主任表示，WeChat在Google或蘋果上架，供國際用戶下載，卻未向國際用戶透露上述情況，可能面臨法律訴訟及各國政府監管問題，另可能違反相關服務條款，Google和蘋果可能要對微信是否應下架進行審查。報告亦指出，沒有證據表明微信對國際用戶的監控行為是中國政府指使的。