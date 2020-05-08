調查指解放軍黑客組織　向東南亞國家發動網絡攻擊

總部位於以色列的「安全點」（Check Point）跨國網絡安全公司，周四（7日）發布調查報告指出，中國解放軍與一黑客組織在過去5年對澳洲、印尼、菲律賓、越南、泰國、緬甸和汶萊在內的東南亞國家的政府網絡發動攻擊，竊取其外交部、科技部和國營企業重要訊息。

調查指出，一個名為「乃康」（Naikon）的黑客組織，以先進的後門技術，並且利用上述國家之間的外交關係，在攻陷一個國家的政府網絡後，再藉此作為跳板對其他國家發動攻擊。有某國駐外使館在不知情的情況下，發送已受惡意軟件感染的文件，讓國家政府網絡面臨感染的威脅。

乃康使用「Aria-body」裝載器將新的惡意軟件種入政府網絡，只要有一部政府電腦被攻陷，軟件就會從外部伺服器下載遠程控制木馬（trojan RAT）惡意軟件，從而來製造或刪除文檔、截圖、在文件中搜索獲取數據訊息，甚至可以記錄地點和主人的鍵盤敲擊，從而蒐集特定文件獲取重要數據。

美國網絡安全公司「Threat Connect」此前曾調查過乃康，並於2015年發表該組織與解放軍關係的廣泛報告，透露該黑客團體疑隸屬於解放軍第二技術偵察局78020部隊，主要駐紮在中國雲南省昆明市，並負責中國在東南亞和的網絡行動和技術間諜活動，被認為是對有南海主權爭議的國家，「從事地區電腦網絡作業，搜集情報並進行政治分析」。

有專家分析指出，中國的網絡間諜活動隨着貿易、技術，以及最近新冠病毒大流行病而與澳洲、美國和其他國家的爭端升級，其網絡間諜活動可能正在加劇，而其目標就是竊取外國政府和公司的大量數據。