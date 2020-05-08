韓國瑜陷罷免危機　國民黨成立因應小組反制

台灣高雄市長韓國瑜罷免案投票將於6月6日舉行，有台媒報道，國民黨已成立小組反制罷韓案。該黨主席江啟臣周五（8日）也表示，黨中央將全力協助高雄，也希望在高雄影響力很大的台灣前立法院長王金平幫忙。

報道指，針對罷韓投票，國民黨幾乎總動員應對，江啟臣日前已指示黨秘書長李乾龍成立因應小組。江啟臣當日出席國民黨在台北市舉辦的活動時表示，罷免是人民的權利當然需要尊重，但國民黨中央會全力協助高雄市，讓民眾了解國民黨地方執政首長會把市政做好。江又表示，現在是防疫階段，韓國瑜也說得很清楚，現在以防疫、市政優先。

對於是否有尋求前立法院長王金平幫忙，江啟臣稱，王是國民黨重要的前輩，特別在高雄累積很多影響力，的確希望對方協助，也相信王在罷韓一事上，會有對國民黨最好的做法。國民黨尊重王，也相信對方會以大局為重。有台媒報道，韓、王二人上月中曾在不分區立委林文瑞雲林家中聚餐，氣氛良好。

有媒體報道，韓國瑜將在5月20日台灣的蔡英文總統正式連任當日，就罷免案表態，甚至指韓假如能避過罷免，將直接挑戰黨內主席之位。江周四就傳聞回應稱「從沒聽過」。而高雄巿政府新聞局長鄭照新同日也回應，日前已澄清相關報道為錯誤訊息，重申韓國瑜目前專心巿政，並為議會開會作準備。

另去年韓國瑜妻子李佳芬被爆，名下在雲林縣一幅農地上興建的豪華農舍涉嫌違規，事後李佳芬據指將物業蝕讓。近日再有台媒爆料，該物業雖轉手8個多月，惟至今無人入住，質疑交易背後的動機。報道又指，物業易手後，部分設計經改動，懷疑與風水有關。