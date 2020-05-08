憂披露不利引渡案證據　美欲阻孟晚舟接觸華為

加拿大前年12月應美國要求，拘捕過境的中國科技巨企華為太子女孟晚舟，正等待首階段引渡聆訊結果。與此同時，華為亦正控告美國政府，指其將華為列入黑名單的舉動違憲。加媒報道，美國司法部周四（7日）向紐約地區法院提交文件指，孟晚舟有可能透過華為訴訟來取得引渡案的證據，要求美國法官限制孟晚舟不得對外披露證據。

美國司法部周四提交的文件中表明，憂慮孟晚舟試圖從華為起訴美國的官司中蒐集證據，以便在加拿大對美國刑事起訴提起訴訟 。據報，華為在美國的法律團隊已收到不少由美國政府掌握、並包含孟晚舟引渡案件證據的文件。按美國司法部規定，被視為逃犯的孟晚舟不能獲得其案件中的證據文件，但華為公司卻可以。

美國檢察官奧當諾奎（Richard Donoghue）指，孟晚舟或會利用有關證據，將引渡聆訊的焦點轉移為刑事審判，「不正當地挑戰引渡程序」。他又指，由於證據涉及「受害金融機構僱員之間的敏感內部討論」，憂慮孟晚舟取得美國案件的證據後會對外公開，從而施壓導致證人不敢作供，以影響在加拿大的訴訟。

美國指控孟晚舟涉嫌欺詐，就華為在伊朗的業務誤導滙豐銀行，違反美國對伊朗的制裁。孟晚舟律師團隊則試圖將案件聚焦於加拿大並無制裁伊朗，主張有關行為在當地不構成犯罪、不符合「雙重犯罪」標準，要求中止引渡。奧當諾奎憂慮，孟晚舟律師團隊此舉會將華府排除在案件當事人以外，沒有糾正引渡案方向的途徑。華為拒絕回應報道。