解放軍機飛近台海訓練　台戰機升空攔截

中國大陸及美國近期頻派軍機軍艦在台灣周邊海域出現，展開軍事角力戰。台灣的國防部表示，解放軍運8型運輸機周五（8日）下午12時許於台灣西南方海域，執行飛行訓練，期間曾短暫進入台灣的防空識別區；台軍戰機即時升空攔截，並廣播驅離後，估計運8已飛離上述區域。

台媒報道，台軍方至少兩度發聲警告解放軍，廣播指：「中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度8000公尺（米）的中共軍機注意！你已進入我空域影響我飛航安全，立即迴轉脫離！」報道提到雖未得知解放軍機當時的反應，但從後續動作觀察，估計已飛離有關空域。

台國防部表示，對台灣周邊海空域狀況均能全程監視、充分掌握應處，目前狀況均正常。公開紀錄顯示，解放軍今年迄今已有6次軍機繞台，最近一次在今年3月16日，空警500、殲11戰機編隊在台灣西南方空域進行夜航訓練。

此外，位於台中的空軍清泉基地，一架編號1604的經國號（IDF）戰機在同日執行訓練任務，在下午3時許降落時突然發生煞爆（煞車溫度過高導致爆胎）意外，造成機輪爆胎，現場冒出白煙；機場事後立刻關場，消防車也前往待命，幸好飛行員當時依程序處置停於跑道，人機均安。