新冠肺炎：美使館疑洩文件　擴大武漢實驗室指控

美國早前把新冠肺炎的起源指向中國武漢的實驗室，總統特朗普及多名官員紛紛稱有確實證據，但近日又改變說法。澳洲媒體周四（7日）報道指，澳洲政府與情報機關懷疑美國駐坎培拉大使館洩漏文件，擴大針對武漢實驗室的指控。澳洲前外長卡爾（Bob Carr）批評，美方此舉儼然干預澳洲政治。

《悉尼晨驅報》及《時代報》報道指，澳洲政府與情報機關愈來愈懷疑美國駐坎培拉大使館洩漏一份西方政府文件，該文件把新冠病毒與中國科學院武漢病毒研究所扯上關係。報道引述消息指，新聞集團旗下媒體上周六（2日）曾報道該文件內容，但當中不涉及任何情報，只是引用一些公開的材料。

澳洲政府目前仍認為，新冠病毒最可能來自武漢的野生動物市場。前外長埃文斯認為，無視各種情報評估，硬把武漢實驗室與新冠病毒扯上關係，只會令美國再度斷送其國際信譽；又強調最重要是勿讓澳洲再捲入特朗普的政治策略中。

卡爾則建議就事件展開調查，認為是美國大使館把該份拼湊文件提供給澳媒，及後由美國霍士新聞報道，再被美國國務卿蓬佩奧用作對中國的薄弱指控，批評「如若屬實，就是對澳洲政治的公然干預」。美國大使館拒絕回應澳洲情報機關的上述懷疑。

蓬佩奧指新冠病毒來自武漢實驗室，中國應允許西方人到實驗室參觀。中國外交部發言人華春瑩周五（8日）回應，外交部例行記者會已成為蓬佩奧謠言辟謠的場所，重申如果美國有證據，就趕快拿出來。她反指，美國自2003年以來發生過數百宗致命微生物事故，去年更關閉德克里特堡生物基地，與大流感及新冠病毒之間是否有關係的呼聲亦越來越高，她要求美國應先做榜樣，開放該基地讓專家調查。