新冠肺炎：內地開放商場超市等場所　戲院須預約兼限制人流

國務院應對新冠肺炎疫情聯防聯控機制周五（8日）發布文件，通報對疫情常態化防控工作的指導意見及安排。內地在落實防控措施前提下，全面開放商場、超市、酒店等生活場所；另以採取預約、限制人流等方式，開放旅遊景點、體育館等室內場館，以及戲院、劇院、遊藝廳等密閉式娛樂休閒場所。

通知要求，市民在人員密集的封閉場所、與他人少於1米距離接觸時需佩戴口罩；並減少非必要的聚集活動，保持適當的社交距離。另要求有關場所需經常開窗通風，保持空氣流通；公共場所、碼頭、公共交通工具要落實日常清潔、消毒等衞生措施。有關場所需落實體溫檢測措施，加強預檢分診和發熱門診排查，及早發現報告有關病例。

除了上述場所外，養老機構、福利院、監獄等風險防範地方，落實人員進出管理、人員防護等防控措施，並不得超出醫療許可服務範圍對外服務。醫療機構方面，除了加強院內防控，亦可推廣分時段預約診療，落實分區管理要求，及時排查風險並採取處置措施，嚴格探視和陪護管理，避免交叉感染。

社區方面，通知要求加強社區網格化管理，出現疫情的社區要加強密切接觸者排查和隔離、消毒等工作，必要時採取限制人員聚集性活動、封閉式管理等措施。而對剛復課的安排，教職員工和學生需就健康情況每日報告，校方並需做好健康提示、健康管理和教室通風、消毒等工作，對因病缺課的學生追查病因及登記等防控措施。