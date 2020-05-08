新冠肺炎：台灣無新增病例　連續26天無本土個案

陳時中（中）表示，商店若經評估符合防疫及安全條件，可恢復營業。

台灣的中央流行疫情指揮中心周五（8日）宣布，當地沒有新增新冠肺炎確診病例，並已連續26天無本土病例出現，目前累計440宗確診個案，包括349宗境外輸入，55宗本土病例及36宗敦睦艦隊群聚感染個案。

指揮官陳時中表示，各地縣市若經評估符合防疫及安全條件，將可讓恢復營業，但有關商戶需配合保持社交距離、座位需分開就坐或增設隔板區隔，顧客要戴口罩、量體溫等防疫及安全措施，另同時建立實名制管制人流。

此外，台灣中華職業棒球大聯盟早前受疫情影響，禁止觀眾進場觀賽，至近日解禁。新北市新莊區周五舉行首場疫後讓觀眾入場的棒球賽事，陳時中當晚身穿0號球衣現身球場，他指出台灣的抗疫成績，是民眾努力的成果，呼籲市民養成戴口罩、保持社交距離等衞生習慣。

受疫情衝擊，台灣的無薪假人數持續攀升，台勞動部周五公布實施減班休息事業單位，共計1047間，實施人數1.9萬人。當中，台北及新北兩市佔多數，分別為6192人及3080人。受影響人數分析，批發及零售業等行業最多，共294間相關單位實施減班休息，3677人受影響。