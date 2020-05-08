「兩岸人民關係條例」修正案一讀通過　刪「國家統一」字眼

台灣的立法院周五（8日）一讀通過「台灣地區與大陸地區人民關係條例」修正草案，民進黨立委蔡易餘、莊瑞雄、陳亭妃等人共同提案，刪除條文中的「國家統一」字眼。提案指出，大陸與台灣的關係已不再以「國家統一」做為唯一最終目標，故因應台灣政治現實及發展而修正「兩岸人民關係條例」。提案需先交付內政委員會進行審查，再交由大會三讀通過。

立法院通過的條例第1、第26條之1及第63條條文修正草案，包括提案將條例第1條「國家統一前，為確保台灣地區安全與民眾福祉.....」內文中的「國家統一前」刪除，修改為「因應國家發展」；將第26條之1及第63條中的「國家統一前」修改為「國家管轄領域僅及於台澎金馬與其附屬島嶼時」。

蔡易餘提案指出， 鑑於台灣與大陸的關係，不再以「國家統一」做為唯一最終目標，因應台灣的政治現實及發展，遂修正兩岸人民關係條例。另就台灣目前管轄領域，僅及於台澎金馬與其附屬島嶼，以及符合國際法規定隻領空、領海與鄰接水域，且台灣尊重大陸佔領大陸淪陷區的歷史事實，並承認其主權。

國民黨政策會執行長林為洲質疑，台灣的下屆總統就職將至，上述提案挑動統獨議題、製造兩岸緊張。他認為民進黨現在完全執政，在立法院席次坐穩絕對多數，所有施政成果要自己承擔，國民黨對上述提案態度開放，若民意也朝這個方向主張，國民黨也只能尊重。