被指誘騙女子發生性關係　企業合夥人斥誹謗報警

全球四大會計師事務所之一的安永（EY）在海南的合夥人劉燁，近日被一名女子舉報在已婚狀態下假裝單身，以工作之名哄騙她發生性關係。劉燁周四（7日）召開說明會，強調自己與該女子只見過一次，無發生過任何不正當關係，稱對方涉嫌侵犯私隱和誹謗，已報警處理。

內媒報道，舉報者名為小七（化名），她指去年上半年與劉燁在交友軟件結識，後來二人成為「親密戀人」關係，劉燁多次提出想與她發生性關係及SM（性虐待）行為，但在今年4月，有人發郵件告知她，劉已經結婚。

網傳兩人的聊天紀錄截圖，其中以「先生」自稱的一方指，「先生平時工作壓力大，普通的性不能滿足先生」、「要是想乖乖當先生的m，也沒問題」；另一方則回應，「先生，我甚麼也不了解，我一直是個m」。

劉燁在說明會公布一段他與小七的通話錄音，當中小七承認他們只見過一次面，並稱劉答應幫她找工作，她才與劉燁去看話劇。劉燁又指，與前妻已於2018年辦理離婚手續，不存在婚內出軌。小七則不認同劉燁已離婚，「他一定是在欺騙」，又指劉燁的錄音不完整。

小七的舉報信中向劉燁索償3萬元人民幣（約3.2萬港元）精神損失費，劉燁稱早已經匯款給她，並要求她寫下承諾書，以後不再騷擾自己，但遭她拒絕，他於是報警，警方當時因小七未收錢而未立案。不過，劉燁已將證據交給警方，等待處理。