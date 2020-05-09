新冠肺炎︰吉林新增本土病例感染源成謎　惹輿論憂慮

經過連續多天無新增本土確診病例後，吉林省吉林市周五（9日）再報告一宗新冠肺炎本土確診病例；由於吉林市衞健委至今尚未找到病例的感染源，引起輿論憂慮；省委書記、省疫情防控工作領導小組組長巴音朝魯當天召開會議作出指示。截至目前，內地累計確診病例82,886宗，死亡4633人。

根據市衞健委通報，新增的本土病例是一名45歲女子，居住於舒蘭市，是舒蘭市公安局洗衣工。她並無省外居住史、活動史，暫時未發現境外、重點省份返吉人員接觸史。目前，相關部門正通過流行病學調查等方法，對其感染來源進行追蹤調查，惟至今未有後續訊息發布。

據了解，在該宗病例前，吉林省已連續73天並無新增本地確診病例，吉林全市更連續93天無新增本地確診病例。由於舒蘭市是吉林市代管的縣級市，地處兩省三市交匯處，與黑龍江省接壤，加上在上月8日至30日期間，該市共從綏芬河和滿洲里口岸接回由俄羅斯入境的308名舒蘭人，其中8人確診，在吉林市傳染病醫院隔離治療，其餘300人則在舒蘭市隔離，輿論憂心是疫情回流。

巴音朝魯周五在省委常委會議暨疫情防控工作領導小組會議上指出，新增的本土確診病例，終結了該省連續多天無新增確診病例和新增疑似病例的良好態勢，曝露了該省常態化疫情防控方面存在短板漏洞，「敲響了警鐘」，要求各部門加強加控措施，堅決防止個別散發、偶發病例演變為疫情反彈甚至局部暴發。