廢棄礦坑撈出3女童屍　警方初步排除他殺

江西吉安市峽江縣一個廢棄礦坑近日打撈出3具女童屍體，有村民懷疑她們被淹死，警方初步排除他殺，具體情況仍在調查。

峽江縣下吼川村村民周國慶（化名）表示，他家孩子周一（4日）下午2時許與同村2名小孩外出玩耍，到了晚飯時間仍未歸家，多名村民便四處尋人。周國慶表示，「我家孩子10歲，上小學五年級，平時非常乖巧聽話，另外兩個孩子一個10歲，一個12歲」。

至翌日（5日）凌晨時分，他們在鄰村一個已廢棄的礦坑上，找到3名孩子的衣物，其後一具女童屍體被打撈出來；次日（6日），另外兩名女童屍體也被打撈出來。周國慶表示，該礦坑之前是鐵礦，已經荒廢7、8年了，「孩子被打撈出來讓家屬辨認後，政府人員和警員便不再讓我們見孩子」。

內媒指出，周國慶向內媒發送影片顯示，童屍身份被確認後，便被不明身份人士抬走，家屬被拉到一邊，禁止與屍體有過多接觸。對於孩子死因，家屬均表示當地派出所至今沒有給出明確說法，「不知孩子是被害了還是下水游玩遇難」。此外，另一名孩子家屬表示，廢棄礦坑內的偏僻處設立了一塊「水深危險」提示牌，很不起眼。

村支部書記表示，當年礦主停產時給過村里一筆錢，用來堆填、治理礦坑以及補償村民，但後來大家覺得礦坑可以用來儲水灌溉就沒有堆填，因而留下安全隱患。他續指，之後將會多設置安全提示牌。