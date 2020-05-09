恐怖腎臟交易案情曝光　青年賣腎還債僅得4.5萬人民幣

賣腎還債並非都市傳說，而是真實發生在內地的案件。隨着河北邢台市新河縣法院日前一審宣判，14名被告獲刑，一宗非法器官移植交易案件亦曝光。內地傳媒近日採訪了賣腎者李瑞（化名），還原了整宗案中細節。買方出資55萬（人民幣，下同，約60萬港元），賣方卻僅獲4.5萬元（約5萬港元），手術更是在廢棄工廠進行，情節駭人聽聞。

現年23歲李瑞出生於四川宜賓市珙縣，初中畢業後便四處打工。2018年9月，李瑞在一間二手車行任職，並介紹了表哥到車行工作。未料，其表哥竟私下賣走客戶的二手車，並捲款潛逃，作為入職擔保人的李瑞不得不代為還錢。同年11月，李瑞由於急於「搵快錢」，在朋友介紹下，加入了一個找工作的QQ群組，結果隨後竟有人私訊他，提出以4.5萬元收購他的腎臟。

「當時我身上一點錢都沒了，還得替表哥還債。」回想起當時的情況，李瑞並不後悔。他起初難以接受價格，但最終答應了對方。李瑞根據中介人的指令，輾轉多地後，抵達了山東濟南市，並在接受一系列檢查，與24歲買腎者舒康配型。及後，他與舒康便被蒙眼及沒收手機，並登上一輛客貨車。待他除下眼罩，已身處在新河縣一間廢棄工廠內。

在李瑞的印象裏，「手術室」十分簡陋，除了1張手術床、2台機器外，其他什麽都沒有。李瑞和舒康接受手術後，舒康被送到山東煙台一間醫院療養，李瑞則被送到新河縣一條城中村內。李瑞休息7天後，便乘大巴返回宜賓，期間一路顛簸，尚未痊愈的傷口又滲出血水。賣腎後，李瑞的身體極差，不能從事重體力勞動，經常突然暈倒。

同年11月29日，新河縣警方搗破了該個非法手術窩點，整個地下腎臟買賣團夥逐漸浮出水面。根據起訴書顯示，該團夥在2018年8月至11月期間，曾進行腎臟移植手術9次。案件去年11月26日在新河縣法院公開審理，上月29日宣判，14名被告均構成組織出賣人體器官罪，其中團夥首腦國林、主刀醫生紀洪禹等5名主犯判囚4年至7年，其餘9名被告均判緩刑。