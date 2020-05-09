新冠肺炎︰受疫情影響　深圳居民首季度消費減近兩成

國家統計局深圳調查隊近日公布了今年首季度深圳居民人均可支配收入情況，數據顯示，受新冠肺炎疫情影響，深圳居民人均可支配收入雖達17,129元（人民幣，下同，約18,806港元），同比名義增長1.4%，但扣除價格因素後實際下降3.9%；至於人均生活消費支出則為9921元（約10,892港元），名義下降15%，實際下降19.4%。

深圳住戶收支與生活狀況調查數據顯示，深圳居民今年首季度人均可支配收入，較去年同期增加236元（約259港元），名義增長1.4%，扣除價格因素後，實際下降3.9%，但仍較全國居民人均可支配收入為佳。根據國家統計局此前公布，全國居民人均可支配收入8561元（約9399港元），同比名義增長0.8%，扣除價格因素實際下降3.9%。

另按收入來源劃分，組成可支配收入的4大項收入升降各半，其中工資性收入13,347元（約14,653港元），同比下降0.6%；經營淨收入1884元（約2067港元），同比下降11.6%；財產淨收入2654元（約2912港元），同比增長8.7%；轉移淨收入-757元（約-830港元），同比增加358元（約392港元），同比增長32.1%。

在居民消費支出方面，數據顯示，深圳居民今年首季度人均生活消費支出9921元，較上年同期減少1745元（約1915港元）。在8大類消費支出中，除居住類小幅增長外，其他各類均有不同程度的下降，降幅較大的前三位分別是交通通訊類、教育文化娛樂類、其他用品和服務類，降幅均在30%以上。