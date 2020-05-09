家長拖欠託管費　6歲女寄住幼兒園長家中4個月

重慶市渝北區6歲女童小怡自今年1月開始，便寄住其就讀的千里馬幼兒園園長方雪家中；方雪指摘小怡生父彭軍和繼母汪霞拖欠幼兒園託管費，更拋棄女兒，拒絕接回小怡；但彭軍反指方雪藉「扣留」小怡追債。擾亂4個多月後，警方介入調解，彭軍才在周三（6日）寫下欠條，將女兒領回。惟事件曝光後，卻引起輿論熱議。

內媒報道，千里馬幼兒園是具備辦學資質的民辦幼兒園，包括方雪在內，園內只有2名老師，而學生最多也不超過40人。小怡自前年4月起，每周一至周五都會寄住在幼兒園內。惟自去年4月起，彭軍不但沒按時繳交每月2000元（人民幣，下同，約2226港元）的託管費，至今年寒假前夕，彭甚至沒接回女兒，「小怡坐在小板櫈上，眼睛都沒往門口看一下」，方雪遂直接把小怡帶回家中照顧。

一名曾與方雪和小怡接觸的知情者表示，從小怡乾淨的衣服、方雪寸步不離的態度，可看出方雪對小怡的照顧程度；小怡極少向方雪提到「想家」，4月時更表示「不想回家」、「就這樣跟着方老師挺好的」。而在4月15日、小怡6歲生日時，其父母甚至沒有致電慶生，令方雪怒言：「就算經濟有問題，孩子還是應該管的。他們沒有盡到家長應有的責任，對孩子不聞不問。」

對此，彭軍向內媒解釋，由於生意受影響，難以一次性繳納欠下的託管費；女兒被「扣留」期間，他曾向方雪要求，先把孩子接走再還錢，亦曾提出以寫下欠條、交出身份證等方式「抵押」，但遭對方拒絕。他又指，在女兒生日當天，他曾致電方雪，但對方拒絕讓女兒聽電話，更企圖再收多一天的託管費用。然而，當記者向他查詢當時的通話紀錄時，他卻拒絕提供。

至今年5月初，彭軍拖欠的費用已累積至30,400元（約33,840港元）。考慮到小怡將升讀小學，雙方周三回到幼兒園協商；惟彭軍得悉需支付的費用後，氣憤地把幼兒園的桌子砸壞，結果驚動警方到場處理。經警員調解，彭寫下欠條，承諾在5月31日前還清欠款，才將小怡帶回家。

內地律師表示，方雪非小怡的監護人，不能因家長沒有及時繳費，便將小怡「扣留」留在園內。如家長拒不繳清費用，可以報警、起訴等處理。惟彭軍亦應和幼兒園進行協商，認同事情經過和產生的費用後，盡快約定繳清欠款的時間。在未償還期間，進行人或物的擔保。