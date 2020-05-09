地下賣腎團夥分工明確　關鍵中間人仍然在逃

河北邢台市新河縣法院日前就一宗非法器官移植交易案件宣判，案情近日經由內地傳媒曝光。整個地下賣腎團夥分工明確，成員卻來自「五湖四海」，甚至牽連一間正規醫院。雖然團夥首腦國林、主刀醫生紀洪禹等14名被告均已獲刑，然而案中關鍵「中間人」李某目前仍然在逃。

據報道，案件第一被告國林本身並無正當職業，在本案發生前，曾與另一被告朱森在山東臨沂地區組織非法腎臟移植手術。國林在網上結識了中間人李某後，經對方介紹，認識了紀洪禹等人。在本案中，國林主要負責統籌協調、利益分配，同時也會聯繫買賣雙方。在確認買賣雙方體檢資料後，國林便會把資料交給李某評估，再由李某聯繫紀洪禹等人，在手術當天從山東包車前往新河縣。

至於朱森則負責療養事宜。令人詫異的是，朱森接觸地下腎臟交易，主要源於2013年，他把自己的右腎賣掉。在開始組織地下腎臟交易後，國林與朱森認識了本案另一被告王海濱。王海濱是煙台市一所部隊醫院的退休醫生，通過王的關係，買腎者才能獲安排到仁濟泌尿外科醫院接受術後療養。

仁濟泌尿外科醫院院長李芳透露，王海濱於2017年帶着簡歷和醫師資格證，提出與該院合作，承諾不拿工資但會帶來病人，並從病人的收入中分成一半。在2017年至2018年期間，王海濱共向仁濟醫院介紹了26名患者，其中19人是術後療養的腎移植患者，8名來自河北新河的腎臟受體也被包含在內。李芳聲稱，該院採用主治醫生負責制，故病人詳細情況，她根本不過問。

至於本案另一關鍵人物、主刀醫生紀洪禹則是正規執業醫生，曾在山東濟南市千佛山醫院泌尿外科任職，精於換腎手術。本案中的麻醉師劉黎明及器械護士李嬌，同時擁有專業資格，其中劉黎明來自保定市世紀協和醫院，李嬌來自保定市橋東醫院。

在上述人物中，國林、紀洪禹均已判囚，王海濱、劉黎明、李嬌則獲緩刑，均屬本案14名獲刑被告之一，至於李芳則處於取保候審階段，只有李某仍然在逃。