中年漢多酒多肉高蛋白質　手術取出逾千顆結石

在廣東省東莞市石排鎮上班的張先生，早前接受體檢診斷雙腎嚴重積水，疑因右側輸尿管上段結石及左腎多發結石梗塞所致。其後張先生入院進行手術取出結石，而取出的結石數目，卻令他本人和醫護人員大吃一驚。

張先生今年42歲，平日愛於運動後與朋友吃飯，總離不開啤酒和肉類。當他發現問題後與家人商量，決定前往東莞市松山湖中心醫院。經醫生診斷，決定將收其入院並於第二天進行手術。該次手術非常成功，惟經手術取出的結石一數之下竟有1258顆。

負責手術的泌尿外科副主任醫生徐曉龍，用了差不多5分鐘時間才點算完取出的結石。他表示，這次從張先生左腎中取出的結石，是從醫以來單次取出數量最多的一次。

徐醫生分析，張先生因經常喝啤酒，食高脂高蛋白質食物，又經常因為忙而不喝水，導致患上腎結石。像張先生一樣的無症狀腎結石病人很多，「以為不痛就可以不用治療」，才導致出現這種嚴重程度的結石。徐醫生提醒，相比出現腰痛和血尿這些感受到或看得見的症狀，無症狀腎結石的併發症更嚴重，除長期尿道堵阻導致側腎功能逐步喪失，嚴重者可導致腎功能喪失、癌變甚至感染性休克等。