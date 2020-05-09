新冠肺炎：德國情報指華要求譚德塞淡化疫情　中方否認隱瞞

以美國為首的西方國家近日紛紛要求追究新冠肺炎疫情的責任，疫情先發地中國成為眾矢之的。德媒周五（8日）引述該國情報機構指，中方在疫情爆發後不久，曾透過電話要求世界衞生組織總幹事譚德塞淡化其嚴重性，又指中國瞞疫令全球損失至少一個月抗疫。中方再度反駁瞞疫的指控。

《明鏡周刊》報道，根據德國聯邦情報局（BND）的情報，中方於今年1月21日曾與譚德塞通電話，要求世衞擱置發布新冠病毒可人傳人的訊息，並延遲就疫情發出警告。情報又指，中國封鎖消息令全球損失4至6星期時間對抗疫情。世衞最終到1月30日才把疫情列入國際公共衞生緊急事件，至3月11日才宣布疫情為全球大流行。

《明鏡周刊》又以「威脅並非我們的風格」為題，專訪中國駐德國大使吳懇。吳懇反駁針對中國向公眾隱瞞疫情的無端指摘，又稱美國意圖藉陰謀論轉移大眾對華府應對不力的視線。他稱，中國是首個與新冠病毒交鋒的國家，早期應對快速且透明，由開始調查到武漢封城不到4周，成功讓70多萬人免於染疫，並為全球贏得至少6周準備時間。對於各國呼籲對病毒源頭展開獨立調查，他指中方持開放態度。

另外，美國國務院全球參與中心特使加布里埃爾（Lea Gabrielle）周五指控，中國與俄羅斯正加強合作，透過社交網站的假帳號散播虛假訊息，影響公眾對新冠肺炎的認知，企圖改寫疫情的陳述。她又指，自香港反修例示威去年3月開始以來，與中國大使館、領事館、大使相關的Twitter帳號急增2.5倍，中國外交使團單在去年9至12月便建立了逾40個新帳號。