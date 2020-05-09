新冠肺炎：世衞稱武漢華南海鮮批發市場與疫情有關

中國湖北省武漢市的華南海鮮批發市場被指是新冠病毒源頭，世界衞生組織專家周五（8日）表示，該市場與疫情有一定關係，目前未能確定是源頭還是令疫情加劇的環境，要再作更多研究，並稱中國有所需的專家調查。

世衞的食品安全及生物學專家昂巴雷（Peter Ben Embarek）在瑞士日內瓦的記者會指出，華南海鮮批發市場與疫情有關是清晰的事，但不清楚其角色是病源地、加劇疫情，抑或是恰巧在市場及附近發現病例，亦不知是野味還是染疫商販把病毒帶到市場。

昂巴雷續指，2012年爆發中東呼吸綜合症時，科學家用了一年才找出駱駝是病毒源頭，形容「這不是太遲」，最重要的是在病毒適應人體前控制疫情，這樣就可更了解它如何適應人體及進化。有關調查疫源，昂巴雷稱中國有調查所需的專業及非常有資格的專家。

外界有聲音要求關閉華南海鮮批發市場等濕貨市場，昂巴雷認為許多賣野味的濕貨市場必須加強規管及改善衞生，部分要關閉，而大部分市場的問題可解決及更有組織。他指出，管理濕貨市場的重點是控制垃圾管理、人員及貨物流動、分開野味與其他動物及新鮮商品。