新冠肺炎：廣東戲院卡拉OK重開　民眾需預約限入

廣東、上海自周六（9日）凌晨開始，將重大突發公共衞生事件由二級響應下調至三級響應，全面開放商場、超市、餐館等生活場所，公園、旅遊景點、戲院和卡拉OK等密閉式娛樂場所，將採取預約和限制人流的方式開放。戲院重開後，多播放經典舊片，但有網民表示，太久沒到戲院看電影，「看舊片也要去電影院看」。

目前廣州藝術博物院、西漢南越王博物館等恢復開放，民眾毋須預約，入場前出示「穗康碼」即可。惟廣州大劇院和部分戲院等負責人表示，暫時未收到恢復開放和復工通知。廣州市內各大場所曾向內媒表示，目前仍保持早前的防疫標準，未來將根據政府部門的防疫指引調整。

據廣東省衞生健康委主任段宇飛周五（8日）在新聞發布會上表示，調整等級不代表零風險，民眾需佩戴口罩、減少人群聚集等，出現發燒、咳嗽、腹瀉等症狀需及早求醫。

大批網民得悉消息後紛紛表示，已有一段時間沒有看電影、唱K了，「還記得上次進電影院的時間嗎？」、「大家都憋太久了」。另有網民擔憂目前疫情仍未完全處理好，「還是少去人多又密閉的場所，比較安全」。