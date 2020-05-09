新冠肺炎：台連續27天無本土個案　開放部分病房探視

台灣的中央流行疫情指揮中心周六（9日）召開記者會，指揮官陳時中表示，當日沒有新增病例，已連續27天沒有本土病例，累計確診個案維持440宗。他又指，將增加對隔離病房的醫護人員補助津貼，醫生和護士每人每日可獲1萬元新台幣（約2600港元）補助；另由即日起，分時段開放加護病房及安寧病房（（即深切治療部及善終療養院）。

指揮中心宣布，因應疫情發展、兼顧病患家屬的需求，即日起開放加護病房及安寧病房，每天均設有固定時段、每一床最多2人可探病。相關時段則由各醫院自行公布，除非有特殊狀況，孩童不可進入探視，院方亦需採分流措施，避免病房內人數太多。

衞福部同時修正函頒「執行嚴重特殊傳染性肺炎醫療照護及防治發給補助津貼及獎勵要點」，擴大急診醫護人員為獎勵對象。醫生每人每日1萬元、護士每人每班1萬元；另依收治確診者病情嚴重度給額外獎勵，最高每人每日1萬元。

針對目前暫停營業的酒店及舞廳業者，在符合防疫安全條件下可開放營業，但六都（即台北、新北、桃園、台中、台南、高雄6市）均傾向暫不開放，而台北及高雄表示仍需內部討論研議。