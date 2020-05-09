新冠肺炎：全省最危重患者　歷經94日抗病康復出院

在經歷與病魔抗爭94天後，陝西省最危重新冠肺炎患者、66歲婦人周六（9日）終於康復出院。為了搶救她的生命，醫護使用人工心肺機（ECMO）共49天，是內地康復出院的患者中使用ECMO時間最長。患者病歷文件1600頁以上，相信是史上最長的醫療文書。

該名女患者於2月5日在家人陪同下到交大一附院急診科就診，證實確診後入住感染病房。惟入院51小時病情急轉直下，演變至危重情況，醫療團隊先後為她進行無創呼吸機、氣管插管等輔助治療。至2月9日凌晨，醫療團隊為她使用ECMO，過程中先後因心率失常、氣胸、出血、休克感染等6次從死亡線上將她救回。

醫院特別成立由劉青光副院長牽頭、多學科專家參加的救治團隊，24小時治療患者，先後組織117次院內專家會診、3次全省大會診、連線張文宏教授和李蘭娟院士，施秉銀院長在武漢期間也高度關注這名患者，遠程連線指導救治。

經過醫護人員全力救治，3月4日，患者的新冠病毒核酸檢測成功轉為陰性，同月28日無需再使用ECMO，至周六達到出院標準，順利康復出院。