新冠肺炎：疫情影響經濟　官方令大學壓減經費

國家財政部、教育部周四（7日）召開中央經濟工作會議，並按中央部署對部分大專院校的中央財政預算一連2次削減。其中江南大學科學技術研究院周日發布通知，將2020年基本科研業務費由5085萬元（人民幣，下同，約5646萬港元）壓減至3745萬元（約4158萬港元）。

江南大學發布《關於2020年基本科研業務費經費預算和使用調整的通知》，指出據中央經濟工作會議部署的「過緊日子」精神，校方科研工作領導小組決定，將學校所有基本科研計劃的項目經費，壓減至原計劃的75%，並於即日起執行；已經使用超過70%研究經費的項目，將被立即凍結，在9月30日前不再給予使用，該日子後可提書面申請，經費額度不得超過原機會所剩的額度。

除江南大學外，中國農業大學亦按教育部下達要求，提出經費調整方案，其中信電學院公共教室改造削減200萬元（約222萬港元）、示範性教學團隊建設削減255萬元（約283萬港元）、專業實習實踐條件建設削減22萬元（約24.4萬港元）、虛擬實驗教學項目削減40萬元（約44.4萬港元）；另外，中國人民公安大學高層周三（6日）也召開會議，強調要樹立「過緊日子」的思想，壓減學校今年經費。