台立委提案刪「國家統一」字眼　國台辦嚴正警告

台灣的立法院周五（8日）一讀通過「台灣地區與大陸地區人民關係條例」修正草案，民進黨立委蔡提案刪除條文中的「國家統一」字眼。對此，國台辦發言人馬曉光周六（9日）批評，「台獨」分子企圖挑戰大陸底線，當局正密切關注事態發展並嚴正警告

馬曉光表示，陸方注意到有關報道，正密切關注事態發展。他又指出在過去一段時間以來，一部分「台獨」分裂分子，誤判形勢，企圖在謀「獨」的道路上「飆車」，不斷試圖挑戰大陸底線，是極其危險的。另警告「台獨」勢力，不要低估14億大陸人民維護國家主權和領土完整的堅強意志和堅定決心。

另就湖南長沙台商會長涉嫌在去年資助機票要求台商返台拉抬國民黨總統候選人韓國瑜的選情，被北檢依違反選罷法等罪起訴。馬曉光回應，指是民進黨為謀求一黨之私，編造各種罪名處罰在陸台商台胞，以各種藉口打壓參與兩岸交流合作的台灣團體和人士，其所作所為實質是破壞兩岸關係，危害台胞利益。

陸委會事後指出，上述涉違法案件由司法機關依法獨立審判，法律對於犯罪行為的構成、案件的偵審，以及當事人的權益保障，都有明確而完整的規範，沒有國台辦所謂的「編造罪名處罰」或「無端藉口打壓」等問題。另強調，大陸蓄意分化、意圖離間的行徑，才是破壞兩岸關係、危害台商利益的主因。