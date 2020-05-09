官員酒駕撞死4人　肇事後找人頂罪被免職起訴

內蒙古赤峰市敖漢旗日前發生一宗致命交通意外，肇事潘姓司機、敖漢旗政法委常務副書記，飲酒後駕車釀禍，導致4人死亡並由同車的閆X華頂罪。政法委辦公室周五（9日）稱，案件為潘的個人行為，不代表其職務；同日赤峰市人民指定該案由巴林左旗人民檢察院審查起訴。目前，潘已被免去敖漢旗委政法委常務副書記職務，案件正在處理中。

事發於上月4日上午7時許，潘酒後駕駛一輛白色7人車駛至省道210線時，疑為避一輛停在路邊的車輛，越線逆行，高速撞向一輛正常行駛的紅色私家車，導致私家車上4人死亡。出事後，潘並沒有第一時間報警，且逃離現場。死者家屬表示，意外發生後由路過的群眾報警，將傷者送到醫院時已是事發後約3小時，「如果早一點（送院），也許他還能活下來」。

經警方鑒定，當時潘的血液中酒精含量為30.13mg/100ml，屬飲酒後駕車，他與頂罪者均被刑事拘留。潘在上月16日被敖漢旗人民檢察院，以交通肇事罪批捕；2人在上月30日被敖漢旗公安局以涉嫌交通肇事罪及包庇罪移送至敖漢旗人民檢察院審查起訴。