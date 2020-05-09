業餘足球賽驚現「100：3」　網民：勁過《功夫足球》

廣東湛江吳川市近日舉行「鼎龍盃」業餘足球賽，季軍戰中竟罕有出現「3：100」的比分，引起球壇關注。經了解後，涉事的蔡屋足球隊因在準決賽時遭遇「裁判不公」，遂在其後的季軍戰中「消極比賽」，結果大敗敵隊米朗足球隊。有網民表示，上述結果甚至比影視作品《功夫足球》出現過的比數更誇張。

據內媒報道，蔡屋足球隊在準決賽中，認為球證選擇性執法，對敵對多次明顯犯規均視若無睹，甚至在雙方互射12碼時，對手射失後居然判重射，而理由則是認為蔡屋足球隊的門將移離白界線，最終導致蔡屋足球隊痛失決賽資格。

賽後，蔡屋足球隊向當地足總投訴，後者認為球證確實誤判，卻沒有推翻賽果，使隊伍最後只能踢季軍戰，令球隊一怒之下決定消極比賽，以示對執法不公的抗議。據悉，比賽當日有近1.4萬名球迷在網上觀看，讓事件在網上瘋傳。市足協事後發公告，指該比賽是一場非正常比賽，但足協已立專項調查委員會調查。

有網民得悉上述事件後，均出現兩極的爭議，有人認為球隊應服從球證判決，另有人認為足協的做法亦不公平，應對涉事球證作出懲處。另外，亦有市民開玩笑的指出，賽果少見，甚至比電影《功夫足球》出現的比數更誇張。