新冠肺炎︰火神山醫院院長晉升少將　調任空軍軍醫大學校長

新冠肺炎早前在內地暴發，湖北武漢市是疫情重災區之一，當局緊急依小湯山模式修建火神山及雷神山兩座醫院，收治確診病人，直至日前才關閉。內地傳媒發現，火神山醫院院長張思兵近日已由大校晉升為少將，並擔任空軍軍醫大學校長一職。另據國家衞健委公布，截至上周六（9日）凌晨，內地累計確診病例82,887宗，造成4633人死亡，現有確診病例208宗，現有疑似病例8宗。

公開資料顯示，張思兵出生於1969年，是口腔醫學出身的醫療保健管理專家，畢業於原第四軍醫大學，曾任解放軍總醫院醫療處處長、解放軍總醫院海南分院醫務部主任、解放軍總醫院醫務部副主任、主任等職務，此前擔任解放軍總醫院衞勤部部長。

在今年抗擊新冠肺炎疫情期間，武漢火神山醫院2月2日交付後，張思兵便出任該院院長。直至上月15日正式休艙閉院前，火神山醫院共運作73天，累計收治3059名病人，其中2961人治愈出院。在同月17日的官媒報道中，張思兵已佩戴空軍少將軍銜，顯示其已晉升，並跨軍種赴空軍任職，惟至近日空軍軍醫大學官網「學校領導」欄目更新，才確認他出任空軍軍醫大學校長。