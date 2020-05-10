女童拒少年性侵遭捅死　死者母提訴訟　被告一方無人應訊

遼寧大連一名13歲蔡姓少年，去年因姦不遂殺害一名10歲王姓女童後，卻因未滿14歲免於刑責，僅遭警方收容教養3年。王的母親事後向蔡男及其父母提起民事訴訟，要求對方道歉並索賠約100萬人民幣（約111萬港元），案件上周六（10日）在大連市沙河口區人民法院開庭，蔡男一方卻無人出庭應訊，法庭及後宣布擇期宣判。王母庭審後泣不成聲，質疑︰「我女兒難道就這樣白白沒了？」

案發於去年10月20日，蔡男試圖強姦王女不果，竟將其殘忍殺害，事後更清理犯案現場，表現出其成熟心智，惟從刑法角度而言，蔡因未滿14歲而免於刑責。王的父母無法接受現實，今年1月決定提起民事訴訟，並表明如條件成熟，不會放棄刑事訴訟追懲蔡男的可能，並希望查明蔡的父母是否曾存在案發後的包庇行為。

由於案件涉及未成年人隱私，法院決定不公開審理案件，惟開庭時，蔡男不但沒出庭應訊，其父母同樣缺席，甚至連代理人也沒委托，法庭只好對案件進行缺席審理。對此，王母十分憤怒，直斥蔡的父母以往是其小賣部的常客，案發後卻「躲起來了」，一句當面道歉也沒有，反問︰「要求一聲道歉難道過分嗎？」

王母的代理律師田參軍坦言，王的父母的訴求很明確，主要是要求蔡男及其父母賠禮道歉，至於賠償標準，王的父母並不關心，是由他根據各項賠償標準和法律條文計算出來，當中包括喪葬費、死亡賠償金、精神損害撫慰金，及王的父母的交通費、誤工費等。事實上，在案發後，王的父母因女兒被害幾近崩潰，小賣部被迫出讓，喪失了所有經濟來源，連代理律師費也是向朋友相借。

田參軍續指，王的父母事後把女兒的房間保留原本的模樣，什麼都捨不得掉棄，更由於案情需要，王女至今仍未火化，對該家人而言是不能承受的打擊。田坦言，他曾接手不少未成年人殺人的案件，惟該案對他而言仍是「前所未有的衝擊」，兇手佈局縝密、心態沉穩、手段殘忍，是他首次遇見。

王母則指，案發初期，她也曾懷疑蔡的父母曾包庇兒子，但警方調查結果認定拋屍是蔡男一人獨自完成。她坦言，在案發後才聽到蔡男曾多次尾隨年輕女性的證據，案發當天更前往小賣部鎮定自若地詢問王女的下落，以減輕她的懷疑，心思縝密得令人心寒。