男子姦殺10歲女童　法院二審改判死緩惹爭議

廣西欽州市靈山縣10歲女童小燕（化名）早年在回家途中，遭同村一名楊姓男子強姦並殘殺。案件一審時，楊男被判死刑。惟內地傳媒上周六（9日）從小燕家屬處了解到，案件早前在廣西高院二審時，法院卻以楊男自首為由，改判楊男死緩。消息曝光後，引起輿論激烈爭議。

案發於2018年10月4日中午12時許，時齡29歲的楊男外出時，遇上正售賣百香果的小燕，隨即產生強姦念頭。楊男及後趁小燕回家途中，在一竹叢處抱走小燕，並強行脫下小燕的褲子。小燕試圖反抗，卻被楊男掐頸直至昏迷，隨後被裝入蛇皮袋帶到附近山嶺。

小燕甦醒後試圖爬出，但再被楊男掐頸，更遭楊用刀刺盲雙眼。楊男強姦小燕後，再把小燕裝入蛇皮袋，然後從山上把蛇皮袋拋進一水坑中浸泡，把小燕浸死後，棄屍山坡並離開現場。案發兩天後，楊男到當地派出所投案自首。

案件去年7月在欽州市中級人民法院一審宣判時，法庭認為楊男犯罪動機極其卑劣，手段極其殘忍，情節極其惡劣，後果極其嚴重，雖然楊男自首並如實供述罪行，但依據楊的犯罪事實、性質、情節及社會危害程度，決定不予輕判，判處死刑並剝奪政治權利終身。

然而楊男上訴後，廣西壯族自治區高級人民法院今年3月25日二審宣判時，法院認為楊男具自首情節，原審對楊的量刑不當，判處死刑緩期兩年執行，剝奪政治權利終身，並限制減刑。對此，小燕的家人不服，決定提出申訴。

事件引起輿論熱議，有內地律師指出，根據《刑法》規定，犯罪後自首的，法院可以從輕或減輕處罰，但「可以」並非「應當」，法院應根據被告的犯罪事實、性質、情節和對社會的危害程度綜合量刑，鑑於本案楊男犯罪情節特別惡劣，不適合改判減刑。事後，內媒記者向廣西高院該案審判員查詢，惟至今未獲回應。