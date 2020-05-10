新冠肺炎：台連續3日零確診　柯文哲主張酒店舞廳解禁

截至周日（10日），台灣連續3日零確診，長達28天無本地病例。台北市長柯文哲表示，台灣多日沒有本地感染個案，且入境者要全部接受集中檢疫14天，認為酒店舞廳可恢復營業，但前提是政府要保證邊境防疫可做好。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前指，舞廳酒店是否解禁，將根據地方政府自行決定。柯文哲周日回應稱，當局早前要市政府與業者商討是否關閉，現時又要自行決定是否解禁，認為此舉「這就是典型不想負責任」。

柯文哲稱，下令關閉很容易，但大家都不敢就重開一事負責任，又指市政府內部曾討論過重開問題，他當時亦主張開放，惟旁人都稱「這是要陷害你」。他又指，未來還包括校園是否開放等，已下令各局處按照疫情從輕到重的隔離檢疫方式列表，周一（11日）再檢查，然後陸續解封，詳情將於防疫會議後宣布。

440宗確診個案中，有349宗境外輸入及55宗本地病例，36宗為敦睦艦隊磐石軍艦的群聚感染。確診個案中有6人死亡，366人解除隔離，其餘持續住院隔離中。另外，129名印度返台民眾，全員持續於集中檢疫所密切健康監測。