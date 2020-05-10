新冠肺炎：內地暫停6類防疫物資　以市場採購貿易出口

內地傳媒上周六（9日）引述浙江義烏市商務局消息，自周日（10日）起，全國範圍將暫停以市場採購貿易的方式，出口「5+1類防疫物資」；當中包括新冠病毒檢測試劑、醫用口罩、醫用防護服、呼吸機、紅外線體溫計等醫用物資和非醫用口罩，但仍可透過一般貿易方式出口。

商務局上周六在微信公眾號發布《關於出口防疫物資的熱點問題解答》，以及《關於暫停市場採購出口特定防疫物資的通告》的兩份公告，除了提醒上述的「 5+1類防疫物資」禁止通過市場採購貿易出口外，同時指出自今年5月1日起，對偽報、瞞報通過市場採購貿易出口同樣物資者，一經查獲將從嚴處罰。

報道指，基於近期不合格防疫物資出口的案例，海關總署為深化疫情防控國際合作，加強監管出口物資的質量和秩序。此前，商務部、海關總署、國家市場監督管理總局三部委連續發布有關公告，要求全國規範防疫物資出口秩序；商戶需就出口物資提供相關的注冊證明，違者依法給予行政處罰、符合刑事立案標準者，將移送司法機關。

「市場採購貿易」即由符合條件的經營者，在經官方認定的市場採購、單票報關單商品貨值15萬美元（約117萬港元）或以下、並在採購地辦理出口商品通關手續的貿易方式；其特點可以出口「單小、貨雜、品種多」的貨品，且能以無票出口貿易，不但便利，更可免徵增值稅。