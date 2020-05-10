蔡英文下周宣誓就職　演講稿件疑不提「台獨」字眼

台灣的蔡英文總統下周三（20日）將出席新任期的就職典禮，台媒周日（10日）報道，指總統府將於周一（11日）舉行記者會，公布蔡在典禮上的演講主軸。當中，演講部分內容提及「防疫成效」，以及勝選當晚提及「和平、對等、民主、對話」的兩岸論述：另聚焦台灣如何在國際上活躍及取得認同，惟講稿中疑未有提到「台獨」等相關字眼。

報道指，蔡英文在就職典禮的演講中，會以疫情背景為主基調，將高度贊揚醫護人員及投入協助防疫的產業團隊，以及疫情後如何恢復經濟的發言。而外界關注其對兩岸關係的闡述，預計將相對減少，不會偏離勝選當晚發表的兩岸論述。其論述仍不會主動挑釁，不會脫離當時「和平、對等、民主、對話」的8字箴言，並再次呼籲對岸重啟良性互動、長久穩定發展，同時不會屈服威脅恫嚇的基本態度。

據了解，蔡英文的宣誓就職典禮會在下周三上午9時開始，地點設為台灣的總統府前廣場，並秉持防疫優先、從簡但維持隆重的原則；另外，今年的就職典禮後的駐台使節恭賀，則轉移至台北賓館以「半戶外」形式進行，不得超過500人。