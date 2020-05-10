台軍直升機重落地受損　同型機全部停飛檢查

台灣傳媒周日（10日）報道，台陸軍一架OH58D戰搜直升機在上周三（6日）重摔落地，涉事機師在前年3月，駕駛同型直升機時間也出現相似情況。台軍周日證實，目前涉事機師、學員和全部同型號的戰搜直升機均停飛受查。

據悉，涉事的直升機隸屬陸軍航特部飛行訓練指揮部，編號為634。直升機在上周三下午3時許執行「緊急狀況處置」訓練時，不慎控制直升機重摔落地，機上全員無生命危險；而直升機尾桁、主旋翼、滑橇等部位受損，確切肇因仍待進一步釐清。

前年3月，陸軍一架OH58D戰搜直升機進行相同的訓練，惟學員下降時因高度判斷出現落差，由機上教官更正，但仍造成直升機滑橇前端撞擊地面、外翻受損，所幸無造成人員身亡，當局事後亦已作出行政處分，而該名教官與上周三意外機上教官為同一人。

台軍證實事件並表示，已針對OH58D戰搜直升機的動力系統、旋翼系統全數檢查；軍方人士指出，如果直升機本身未檢出問題，則由航特部所屬的601旅、602旅召開檢討會，評估該型號直升機是否復飛，若意外由人員疏失造成，則會加以檢討。