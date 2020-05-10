PlayStation中國商店暫停服務　網民質疑遭任天堂玩家舉報

Sony（索尼）旗下PlayStation中國區周日（10日）在官方微博發文，指由於「系統安全升級」，PlayStation中國商店從早上7時起暫停服務，但未有透露恢復時間。不少網民留言表達不滿，並質疑收到PlayStation的對手，任天堂（Nintendo）的玩家惡意檢舉。

官方在早上6時許發文，並表示苛對用戶造成不便深感抱歉，恢復服務的時間將另行通知。 ​​​​屆於中國官方目前對於遊戲內容審核進行極為嚴格控管，PlayStation在中國出售的所有遊戲，需經內地文化部批准，玩家或需「翻牆」到其他地區購買。

適逢早前Switch的熱門遊戲《動物森友會》，疑因未通過審查，被禁止在中國上架。有網民認為事件與PlayStation中國商店暫停服務有關，報復PlayStation未有鎖區，供玩家「跨區」遊玩。

據悉，PS4主機在2015年於中國上市，曾一度遭到任天堂玩家檢舉指稱，可讓玩家登入跨區帳號，使得原定於中國的上市時程計劃因而延遲。在提供限制玩家只能登入中國區帳號後，才得以順利上市。