新冠肺炎︰舒蘭疫情蔓延瀋陽　輿論憂東北三省淪陷

內地新冠肺炎疫情緩和之際，黑龍江、吉林兩省先後爆發疫情，其中吉林舒蘭市周日（10日）新增11宗本土確診病例，疫情更跨省傳播至遼寧省會瀋陽市，令輿論擔心東北三省的防疫形勢。截至目前，內地累計確診病例82,901宗，造成4633人死亡，現有確診病例148宗，現有疑似病例4宗。

疫情爆發後，舒蘭市的風險等級周日（10日）由中提升至高，同時實施「封城」，除運輸農用物資和生活物資外，其他車輛和人員嚴格限制通行，並對所有社區、村（屯）實行封閉管理，對市內所有人員展開地毯式排查，重點篩查從國內重點地區和境外返舒人員。另外，已復課的高三、初三年級學生即時停課，恢復網上授課模式，停課不停學。

然而，舒蘭市「封城」前，疫情已蔓延至瀋陽市。瀋陽市官方確認，該市周日新增1宗本土確診病例，屬舒蘭市疫情的關聯病例。由於遼寧早前也曾出現黑龍江疫情的關聯病例，加上東北尚未回暖，輿論普遍擔心東北三省會成為新一波疫情爆發地區。

另外，繼初中三級年及高中三年級率先復課後，深圳市周一（11日）迎來有第二批，逾80萬名學生復課，當中包括小學四至六年級，初中一、二年級及高中一、二年級的學生。當局為配合開學，已作出多項措施，包括要求校方在大門安裝紅外線體溫探測器，學生要洗手後才能進入校園等，課室書枱距離也會拉開至相隔1米，同時禁止學生在學校、居所以外地點活動，也不得外出用餐。