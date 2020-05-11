食客要求重做餸菜　廚師疑吐口水入鍋報復

家住陝西西安市的鄭先生周日（10日）向當地傳媒投訴，指當天與家人到連鎖餐廳「蘇福記」一間分店用膳時，因要求一道餸菜退掉重做，結果遭廚師吐口水到餸菜報復。餐廳店長回應，指因閉路電視畫面模糊，事件仍需調查；涉事的22歲王姓廚師則指，他當時是吐口水到地上，並非吐到炒菜鍋中。至於餐廳所在的商場當晚發聲明，就事件致歉，強調已責令餐廳停業整頓，並嚴肅處理該廚師。

事發於周日下午2時許，鄭先生一家到蘇福記吃飯時，專門為孩子點了一道燴菜，惟上菜後發現味道太重，打算再點一個給孩子吃。惟服務員表示，如味道太重，可讓廚師重做。過了一會，店員重新上了一道燴菜，鄭先生卻發現裏面有個煙蒂，於是叫來店員解釋。

店員表示煙蒂可能是不小心掉下去，惟鄭先生有所懷疑，便要求店員帶他查看閉路電視，結果發現該廚師不但沒戴口罩炒菜，還故意向炒菜鍋裏吐口水，令他極度憤怒。

內地傳媒記者事後嘗試致電陜西蘇福記酒店管理集團執行董事兼總經理蘇尚強查詢，惟始終無人接聽。至於涉事分店店長則向媒體表示，由於閉路電視畫面模糊，事實真相仍需調查清楚，會與顧客協商解決。目前，西安市雁塔區市場監管部門已介入調查。