惡勢力集團強迫少女賣淫　涉案5人先後獲刑

湖南邵東市一個惡勢力集團，涉嫌以金錢利誘、裸照威脅、毆打等手段強迫少女賣淫。中國裁判文書網近日公布刑事判決書，被告溫某犯強迫賣淫罪和引誘幼女賣淫罪，邵東縣人民法院依法判其入獄10年並處罰金，其餘4名涉案人士已先後獲刑2年至19年不等。

涉案的2名賣淫少女，案發時年約12、13歲，前年被友人以外出玩耍為由，從家中騙至邵東縣某賓館。有受害人交代，被騙至賓館後被友人搶走手機及毆打，強迫她賣淫，其後被主犯毛某帶走，並先後2次被迫與嫖客發生性關係，事後被涉案疑犯蔣某拍攝其裸照要挾。

涉案5人先後落網，法院審理查明，毛某向涉案疑犯李某提出在微信上招嫖賺錢，並糾集蔣某等多名未成年的「問題少年」，替他物色女孩賣淫賺錢。該集團分工細明，溫某等人主要負責在學校、網吧等地，以在校學生為目標物色少女，毛某主要負責接送及聯繫嫖客，眾人再以金錢利誘少女賣淫；對於不願意配合的少女，則採取威脅和暴力手段。

涉案5人自去年5月先後獲刑，包括嫖客王某犯強姦罪成被判囚4年半；集團成員寧某犯介紹賣淫罪成，被判囚2年。主犯毛某犯強迫賣淫罪及引誘幼女賣淫罪成，獲刑19年，罰款4.5萬元（人民幣，下同，約5萬港元）；李某犯強迫賣淫罪成，被判囚7年罰款1萬元（約1.11萬港元）。