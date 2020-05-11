迪士尼樂園今重開　遊客清晨陸續排隊

上海迪士尼樂園周一（11日）重新開放，有遊客早於清晨6時許在樂園正門排隊，等候入場。作為全球首間恢復營運的迪士尼樂園，園方將在重開初期嚴格實施多項措施，包括限制入園人數2.4萬人、局部開放遊樂設施等，遊客在園區內需戴上口罩。樂團早上8時許舉行特別儀式，以此正式宣告恢復營運。

上海迪士尼樂園上周五（8日）在網上發售門票，僅2秒已完成第一單交易，重新開園的門票更於3分鐘後售罄。除有情侶、朋友相伴入場，更有一家三口入園遊玩，他們到場向工作人員展示預約碼後排隊，表示「等了好久了，前幾天搶到了票」。

樂園目前暫停現場售票，遊客在網上購票後，同時需申報本人和同行遊客的個人基本信息，包括嬰幼兒。成功提交相關信息後，將收到樂園的預約碼。遊客入園前，須先到健康檢查點測量體溫，並出示身份證、健康碼，方可入園。

樂園內大部分景點、遊樂設施、部分娛樂演出以及商店和餐廳將會控制客流量，其中遊樂設施的排隊通道已被調整，地上劃上安全線，協助人與人之間保持安全距離；非同行遊客在遊樂設施上必須留出空位。在客流較大的區域，地面會有「禁止停留」標識，園方亦派出部分演職人員舉起標識牌，提醒遊客注意安全距離。