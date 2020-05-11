不滿競標價低 競爭對手干擾17架無人機致墜毀

今年五一假期適逢內地新冠肺炎疫情緩和，商家都各出奇謀刺激市民消費。四川有文旅集團早前通過招標，邀請成都某文化傳播公司表演無人機助興，未料17架無人機先後墜毀。警方周日（10日）指，經查為該公司的競爭對手，利用干擾設備將無人機逐一「擊落」，4名涉案人士已被刑事拘留。

警方接獲涉事公司負責人報案，聲稱本月2日在宜賓城區合江門廣場進行無人機表演時，懷疑有人惡意干擾，令17架無人機墜毀，損失高達18.7萬元人民幣（約20.8萬港元）。他表示，翌日仍有一場飛行表演，若無人機墜毀不幸傷人，後果不堪設想。

經查，警方發現宜賓市內唯一有資質生產研發無人機、無人機反制設備的公司，是一間名為「四川某某智控科技有限公司」的企業，曾參與過該次無人機表演項目的競標。警員翻查閉路電視紀錄，發現當日有兩名員工攜帶反制設備離開公司。

3名疑犯隨後自首，供出幕後指使為企業的35歲副總經理詹某。警方透露，詹某對競標成功有把握，卻因來自成都的公司報價更低而事與願違，遂心存嫉恨，指使員工干擾無人機表演。