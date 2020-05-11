新冠肺炎：已完成2期臨床試驗　疫苗最快7月試生產

內地研究團隊早前表示，一種新冠病毒滅活疫苗在動物實驗中顯示安全有效。有份參與研究的科興控股生物技術有限公司（下稱科興控股）的董事長尹衞東周日（10日）表示，新疫苗已完成首兩期臨床試驗，預計最快7月份試生產。

尹衞東稱，第一、二期臨床研究於4月16日在江蘇省徐州市睢寧縣正式啟動，共744名參與研究的志願者至今沒出現嚴重不良反應，結果最終要向國家藥監局報告。針對早前在學術期刊《科學》發表關於疫苗的動物實驗結果，尹衞東表示，進行試驗的恒河猴是最接近人類的實驗動物，研究發現接種了疫苗的恒河猴，當受到高濃度新冠病毒攻擊時，病毒載量明顯下降，7天後更找不到病毒，說明疫苗給提供了保護。

至於疫苗何時能上市，尹衞東稱沒有具體時間。他又指出，在常規狀態下疫苗研究需時1至3年，但這次研究團隊從1月發現新冠病毒，到現在5月已經進入二期臨床研究，速度非常快。亦由於目前中國滅活疫苗已經有2、3家企業進入臨床階段，可提供很多數據對疫苗的安全和有效進行評估，只要政府和監管機構認為可以，疫苗就可以上市。

他又指，北京當局專門在大興醫藥園開闢一個近7萬平方米的產業化基地，生產線正在24小時趕工興建，預計在7月便可以投入試生產。中國目前已有4個團隊的新冠疫苗獲准進行臨床試驗，科興控股旗下北京科興中維生物技術有限公司研制的「克爾來福」是其中一種。