虎門大橋持續抖動　官方稱設置水馬引發渦振　

廣東東莞虎門大橋因渦振導致持續抖動，大橋至今未解封。國家交通運輸部旗下報章的官方微博周一（11日）表示，據專家分析，大橋上的水馬是渦振誘因，虎門大橋結構安全，相關抑振措施正在研究實施中。

大橋設計者之一曾憲武早前稱，大橋在設計施工時，曾做過風洞試驗，橋樑的抗風性能，理論上不會產生渦振。但由於虎門大橋正進行維修，橋面加置了高1.2米高的水馬，因而改變橋體的空氣動力外形，遂出現上述情況。有關水馬事後已移走。

另針對網上流傳虎門大橋「38號吊索鋼絲繩索斷裂」、「主纜腐蝕嚴重」等說法和資料，廣東虎門大橋有限公司工作人員周一回應，傳聞中的資料「不是今年的」。

網傳這次虎門大橋抖動事件，是吊索、主纜出現問題。傳聞甚至附上檢測報告的截圖，內有兩張大橋38號吊索腐蝕損壞的照片。經內媒了解，虎門大橋去年曾進行2次維修，其中一次於2019年3月2日對虎門大橋高速往京珠高速廣珠段方向懸索橋鋼箱樑進行檢測、維修；同年8月虎門大橋再次維修，公司當時稱長時間處於超負荷運營，導致懸索橋、輔航道橋東引橋、太平大橋、廣濟2號橋、大涌橋及深灣橋等6處橋梁段存在不同程度的病害。