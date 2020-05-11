罷免韓國瑜聲浪高企　民調指逾半人將投票

台灣高雄市長韓國瑜的罷免案投票將於6月6日舉行，近日民調顯示當日願意出門投票的市民人數超越5成。有台媒引述親韓陣營人士認為，需動員撐韓市民出門投反對票。而這次罷韓案的發起人之一尹立擔心，實際投票率低於民調，再三呼籲市民投票。

根據台灣的選罷法規定，要通過罷免，同意票數需多於不同意，且同意票數需超過原選舉區選舉人總數的四分之一。以高雄市合資格選民人數為228萬人計算，同意票數需達57萬。有台媒委託台灣民調公司進行的最新調查顯示，有超過一半的高雄選民表示一定會投票，當中3成7人表示會投同意票。

尹立指出，單一獨立選舉的投票率是這次罷韓投票的最大阻礙，過去即使是立委補選，投票率也不足5成。由於以往從未進行罷免直轄市長投票，恐無法根據選舉的投票及民調估算實際投票率。

另一方面，有藍營高層指出，疫情期間民間罷韓的情緒未冷卻。民調結果顯示投票意願欲偏高，或因與韓營未明確表態是否投票反對有關，可見冷處理罷韓案未有成效。有台媒引述親韓人士稱，最後不排除動員市民投票挺韓，但這招只是備而不用，若太早動員恐怕反而激起罷韓的聲浪。

針對罷韓危機，高雄市政府新聞局長鄭照新周一（11日）重申，市府的態度一貫，就是市政優先、防疫第一。另有關國民黨已成立反罷韓小組因應危機，鄭照新表示這是政治上的揣測，市府沒有參與，也不評論。