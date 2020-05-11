新冠肺炎：台多1人病死 放寬禁聚令可8人同枱

台灣周一（11日）無新增新冠肺炎確診病例，是連續4日零確診，累計確診個案維持440宗。周日（10日）新增1宗確診死亡個案，令當地累計病死人數增加至7人。由於疫情趨緩，台流行疫情指揮中心表示，聚餐限制由100人放寬至250人，最多8人同枱，每枱相隔1.5米，並期望落實實名制。

最新的病死個案為一名40歲境外輸入男患者，本身無慢性病史。該患者與妻子3月到美國探親後返台，3月19日發病、3月21日就醫、3月24日確診，入院時無肺炎症狀，入住一般隔離病房後，3月28日因氣促轉至深切治療病房接受隔離，需使用呼吸機，最終因多重器官衰竭於周日病逝。其妻亦為確診者，但上月已康復並出院。

針對有立委提出，隨着天氣轉熱，市民外出戴口罩的政策能否從強制轉為鼓勵。衛福部政務次長何啟功回應稱，為避免無症狀、輕症患者成為防疫缺口，當局遲遲未放寬防疫政策，但由於當地截至周日已連續28天沒有本地病例，等同度過了兩個潛伏期，疫情應已穩定，考慮到高溫下戴口罩可能造成不適，當局確實正在討論在哪些條件下可以不戴口罩。