陝西前省委書記受賄案開庭　涉額逾7億人民幣

全國人大前內務司法委員會副主任委員、陝西省委前書記趙正永涉受賄案，周一（11日）在天津市第一中級人民法院一審開庭。趙涉在任重要職務期間，為他人及單位謀利，非法收受財物7.17億元（人民幣，下同，約7.97億港元）；趙當庭認罪，案件擇期再判。

天津市人民檢察院第一分院指控，趙正永在2003年至2018年期間，利用擔任陝西省委常委、政法委書記、副省長、省委副書記、代省長、省長、省委書記等職務便利，為有關單位和個人在工程承包、職務晉升、工作調動、企業經營等事項謀取利益，單獨或夥同其妻等人非法收受財物共計折合7.17億餘元；其中2.91億餘元（約3.24億港元）尚未實際取得，屬犯罪未遂。

公開資料顯示，現年67歲的趙正永為安徽馬鞍山人，1983年5月起，先後出任馬鞍山市委常委、黃山市委副書記、黃山軍分區第一書記、安徽省公安廳廳長等要職。至2001年6月，趙先後調任中共陝西省委常委、省政法委書記、省委副書記、省長等職務；2013年1月起，趙兼任陝西省人大常委會主任；2016年4月，則出任第十二屆全國人民代表大會內務司法委員會副主任委員。

及至去年，陝西秦嶺北麓的生態保護區被揭有大量違建別墅，成為輿論焦點；內媒報道當局在別墅整治過程中作為不多，把矛頭直指時任省委書記的趙正永及省長婁勤儉。另趙亦同涉「千億礦權案」，陝西商人趙發琦12年來一直就事件打官司，惟近年上訴至最高人民法院後，發生文件失竊事件。當時趙曾公開實名舉報時任陝西主要官員干擾事件。