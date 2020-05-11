新冠肺炎：逾6成患者為境外輸入病例　小湯山將建實驗室

國務院聯防聯控機制周一（11日）就北京市疫情防控管理舉行發布會。市衞健委黨委書記、主任雷海潮在會上表示，北京的確診病例中，超過逾6成患者均是境外輸入病例，反映市內防疫方面，不論境內及境外都有壓力。另小湯山醫院將準備建立大型實驗室，供日後發揮積極重要作用。

雷海潮表示，小湯山醫院擁1600張床位的收治能力，從今年3月16日啟用至上月28日最後一名患者出院，醫院運行44天，累計篩查2175人，報告確診病例54人，疑似病例27人。在完成篩查救治的階段性任務後，考慮將在院內建立大型實驗室，提升醫院的核酸檢測能力。

市委宣傳部副部長徐和建指出，近期國內個別地區連續出現聚集性病例，疫情反彈風險始終存在，強調全市要落實外防輸入內防反彈。而雷海潮亦提及，全市593宗病例中有377宗均是輸入性病例，反映北京與國內、國外各地聯繫緊密頻繁，既有境內壓力，也有境外壓力，防控不能鬆懈。

另繼北京市高三學生日前復課後，8萬多名初三學生周一正式復課。疾病預防控制中心副主任劉曉峰發布會上指出，要求學生學生在上課、放學途中，堅持家庭和學校「兩點一線」，避免外出活動。師生在校期間，注意間隔1米以上。